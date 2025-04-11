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Крепость собрана: Европа может хоронить себя уже сейчас

Крепость собрана: Европа может хоронить себя уже сейчас

Трамп строит новый авторитарный мировой порядок, основанный на традиционных сферах влияния и соглашениях с другими нелиберальными лидерами.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Интересная статья.Однако возможны варианты. Почему то многие аналитики и политики отрицают сотрудничество ЕС и Китая. Последние два дня все чаще звучат высказывания европейских политиков о налаживании и укреплении сотрудничества между ними. И не факт,что Китай не пойдет на это. Продукцию то свою сбывать куда то надо. Европейцы потеряв часть рынка,могут пустить к себе Китайскую в большем объеме. Нынешнее состояние отношений Китая и США дают маловато поводов для надежд на дальнейшее тесное сотрудничество.Каждый может пойти своей дорогой. Да и предполагаемая крепость может оказаться совсем не крепостью а так деревянным фортом Америки. С отношениям России и США тоже не все так гладко.Есть нюансы,как сказал наш президент и может оказаться ,что эти самые нюансы могут перевесить желание Трампа создать что то новое в мировом порядке. На взаимовыгодное сотрудничество США нкогда и ни с кем не пойдут,а быть под постояннным их диктатом и угрозами мало кто захочет. Так ,что как вариант США могут оказаться просто изолированными и остаться со своими &quot;верными&quot; сателлитами.
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