Крепость собрана: Европа может хоронить себя уже сейчас

Виктор Тимошевский

Интересная статья.Однако возможны варианты. Почему то многие аналитики и политики отрицают сотрудничество ЕС и Китая. Последние два дня все чаще звучат высказывания европейских политиков о налаживании и укреплении сотрудничества между ними. И не факт,что Китай не пойдет на это. Продукцию то свою сбывать куда то надо. Европейцы потеряв часть рынка,могут пустить к себе Китайскую в большем объеме. Нынешнее состояние отношений Китая и США дают маловато поводов для надежд на дальнейшее тесное сотрудничество.Каждый может пойти своей дорогой. Да и предполагаемая крепость может оказаться совсем не крепостью а так деревянным фортом Америки. С отношениям России и США тоже не все так гладко.Есть нюансы,как сказал наш президент и может оказаться ,что эти самые нюансы могут перевесить желание Трампа создать что то новое в мировом порядке. На взаимовыгодное сотрудничество США нкогда и ни с кем не пойдут,а быть под постояннным их диктатом и угрозами мало кто захочет. Так ,что как вариант США могут оказаться просто изолированными и остаться со своими "верными" сателлитами.