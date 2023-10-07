И всё-​таки, Зангезур-​2

Пока что, всё идёт по плану: https://aftershock.news/?q=node/1295353 "06.10.23 г., в районе п. Агбенд Зангиланского р-на, в рамках реализации "Меморандума взаимопонимания между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных связей между Восточно-​Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран" состоялась церемония закладки автомобильного моста и погранично-​таможенной инфраструктуры, проектов по берегоукрепительным мерам на территории и начаты строительные работы.