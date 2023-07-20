Компания «Гекса-Лотос» из Астраханской области, выпускающая высокопрочные полипропиленовые материалы различного назначения планирует утроить объем производства в 2024 году

Компания «Гекса-Лотос» из Астраханской области, производящая высокопрочные полипропиленовые материалы различного назначения (используются для повышения прочности грунта в дорожном строительстве, для защиты поверхностей от водной и ветровой эрозии, в дренажно-дренажных системах и гидроизоляции), планирует утроить производство в 2024 году.
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