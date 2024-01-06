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В Федерации футбола Камеруна назвали товарищеский матч с Россией лучшим событием 2023 года

В Федерации футбола Камеруна назвали товарищеский матч с Россией лучшим событием 2023 года

Напомним, игра состоялась 12 октября, сборная России победила команду Камеруна со счетом 1:0. – Лучшее событие 2023-го года для сборной Камеруна? – Могу назвать товарищеский матч со сборной России в Москве.

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