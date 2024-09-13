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Telegraph: у Киева осталось немного ракет Storm Shadow из-за атак на Крым

Telegraph: у Киева осталось немного ракет Storm Shadow из-за атак на Крым

Украина располагает ограниченным количеством дальнобойных ракет Storm Shadow, так как значительная их часть была использована для ударов по Крыму, пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в военных кругах.

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