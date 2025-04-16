«АН» продолжают рассказывать, как депутаты города Иркутска — ориентируясь на национальные приоритеты, следуя пожеланиям жителей областного центра, поддерживая конструктивные народные инициативы — стимулируют развитие столицы Приангарья, обеспечивают комплексное обновление и расширение городской инфраструктуры, от инженерной до спортивной.
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