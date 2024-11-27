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  • Вениамин
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Ученые выяснили, сколько воды нужно пить для здоровья почек

Шесть кружок воды, или 1,5 литра, уменьшают вероятность образования камней в почках и помогают справляться с мигренями Ученые отметили, что 1,5 литра воды в день положительно влияют на здоровье человека: способствуют снижению веса, уменьшают вероятность образования камней в почках, помогают контролировать диабет и низкое кровяное давление.

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