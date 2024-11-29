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Петербургский дневник

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В Ленобласти будут судить банду «барсеточников»

В Ленобласти будут судить банду «барсеточников»

Все трое подсудимых ранее уже имели проблемы с законом Завершено расследование уголовного дела в отношении троих участников этнической организованной группы, специализировавшихся на кражах имущества из салонов автомобилей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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