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Добрый Мир

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Армия России освободила Горнальский монастырь в Курской области (КАРТА)

Армия России освободила Горнальский монастырь в Курской области (КАРТА)

Армия России освободила Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. В тяжелых боях морпехи группировки «Север» сломили сопротивление врага и освободили монастырь.

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