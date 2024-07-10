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Девелопер Винер: не стоит ожидать существенного падения стоимости на новостройки

Девелопер Винер: не стоит ожидать существенного падения стоимости на новостройки

На текущий момент рынок замер в ожидании, потому что с 1 июля не только прекратила свое действие льготная ипотека, но и приостановлены прием и выдача заявок по семейной ипотеке (новое постановление правительства еще не вышло) и IT (закончились лимиты почти во всех банках).

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