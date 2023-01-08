Военные в ЛНР рассказали о работе подростков на ВСУ

С начала проведения специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР было задержано большое количество корректировщиков, в том числе несовершеннолетних, которые проходили обучение в украинских военно-патриотических лагерях, передает РИА Новости.
С начала проведения специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР было задержано большое количество корректировщиков, в том числе несовершеннолетних, которые проходили обучение в украинских военно-патриотических лагерях, передает РИА Новости.
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