Манго о Соседове в шоу «Суперстар!»: «Странный персонаж. У меня бушуют гормоны, поэтому на критику реагирую остро»

В конце 2024 года Корнелия Манго впервые стала мамой. Почти сразу после рождения малыша певица вернулась на сцену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Браки с эмигрантками, флирт с Натальей Фатеевой и интрижка с мексиканкой. Тайны Юрия Антонова
- Симоньян, занявшая пост Кеосаяна, который впал в кому, на НТВ: «У меня нет такого чувства юмора и обаяния»
- Открестился от Америки и чувств к Диларе, не может вернуться ни в Россию, ни в Дубай. Отвергнутый Моргенштерн*
Свежие комментарии