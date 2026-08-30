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Приколы недели: 16 картинок, от которых сложно удержаться

Приколы недели: 16 картинок, от которых сложно удержаться

Наступили финальные выходные лета, а вместе с ними — свежая порция визуального юмора. Сегодня в программе — неожиданные сюжеты, забавные совпадения и немного профессионального абсурда.

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