В России за неделю пресекли деятельность двух крупных сетей мошеннических кол-центров

Об этом отчитались в ФСБ и МВД. Обе сети, как заявляют силовики, так или иначе связаны с УкраинойВ среду, 11 декабря, силовики блокировали работу кол-центров, сотрудники которых вымогали деньги у граждан Германии, Франции, Великобритании.