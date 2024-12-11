В России за неделю пресекли деятельность двух крупных сетей мошеннических кол-центров

Об этом отчитались в ФСБ и МВД. Обе сети, как заявляют силовики, так или иначе связаны с УкраинойВ среду, 11 декабря, силовики блокировали работу кол-центров, сотрудники которых вымогали деньги у граждан Германии, Франции, Великобритании.
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