Выездной тимбилдинг: как превратить командную поездку в мощный инструмент развития бизнеса

Современные компании всё чаще осознают, что эффективность команды определяется не только профессиональными компетенциями сотрудников, но и качеством взаимодействия между ними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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