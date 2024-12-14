В Ленобласти проходят соревнования сильнейших дзюдоистов России

Победители войдут в сборную страны В поселке Коммунар 125 спортсменов из разных регионов России борются за Кубок губернатора Ленобласти по дзюдо — на кону участников XVI всероссийских соревнований шанс войти в состав сборной команды России и представлять страну на международных соревнованиях.
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