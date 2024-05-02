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Добрый Мир

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В США поняли что и после В.Путина не удастся им воздействовать на Россию, когда узнали кто может прийти к власти

В США поняли что и после В.Путина не удастся им воздействовать на Россию, когда узнали кто может прийти к власти

Вчера 274 прочитали В США пришли к выводу, что и после В.Путина не будет либералов у власти, как они надеялись.

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