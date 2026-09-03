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Daily Moscow

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Путин оценил инвестиции в Дальний Восток за 11 лет в 25 трлн рублей

Путин оценил инвестиции в Дальний Восток за 11 лет в 25 трлн рублей

Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума заявил, что за 11 лет в регионы Дальнего Востока привлекли около 25 трлн рублей капитальных вложений.

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