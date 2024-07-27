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Волонтеры попали под обстрел ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области

Активисты Народного фронта и сотрудники военно-гражданской администрации Харьковской области во время раздачи гуманитарной помощи у Станции Тополи на границе с Белгородской областью попали под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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