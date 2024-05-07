Ыштан төбенә «кыяр тыгып йөрүче» Киркоров тамашачысын гаҗәпкә калдырган: https://intertat.tatar/news/ystan-tobena-kyyar-tygyp-ioruce-kirkorov-tamasacysyn-gaapka-kaldyrgan-5866001.
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Ыштан төбенә «кыяр тыгып йөрүче» Киркоров тамашачысын гаҗәпкә калдырган: https://intertat.tatar/news/ystan-tobena-kyyar-tygyp-ioruce-kirkorov-tamasacysyn-gaapka-kaldyrgan-5866001.