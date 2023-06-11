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Украина провалила свою главную миссию

Украина провалила свою главную миссию

Киев в лице Владимира Зеленского наконец признал очевидное. Вчера украинский президент сообщил, что ВСУ проводят «контрнаступательные и оборонительные действия».

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