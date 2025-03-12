Самозапрет на кредиты: как защититься от мошенников и избежать неудобств?

Самозапрет на кредиты защищает от долгов, но открывает мошенникам новые возможности. Доцент МГПУ Ольга Ефимова объясняет, как эта мера влияет на доступность кредитов и безопасность пользователей Госуслуг, оставляя лазейки для злоумышленников.