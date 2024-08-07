Линейки по случаю Дня знаний пройдут в Калужской области 2 сентября

В этом году летние каникулы немного продлятся, и школьники сядут за парты позже обычного. Это связано с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому учащимся предоставили дополнительный выходной деньПраздник переносится.
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