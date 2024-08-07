НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Линейки по случаю Дня знаний пройдут в Калужской области 2 сентября

Линейки по случаю Дня знаний пройдут в Калужской области 2 сентября

В этом году летние каникулы немного продлятся, и школьники сядут за парты позже обычного. Это связано с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому учащимся предоставили дополнительный выходной деньПраздник переносится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх