Чемпион России ответил Карпину про пьющих и курящих футболистов: «Пятьдесят лет назад люди не думали об этом»

Чемпион России и трехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина про вредные привычки футболистов.
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