Как пополнять кошелёк Steam в России после краха QIWI — семь рабочих способов

На днях, 21 февраля, способов пополнять баланс российского аккаунта в сервисе Steam стало на один меньше — Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка», и электронные QIWI-кошельки, по сути, превратились в тыквы.
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