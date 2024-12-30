Курская область. Махновка, в паре километров от Суджи. Дрон на оптоволокне залетает в гости к заблудившимся украинским военным.
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Курская область. Махновка, в паре километров от Суджи. Дрон на оптоволокне залетает в гости к заблудившимся украинским военным.
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