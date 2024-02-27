Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Подписка о не  выезде им?... И ВСЕ? ЗАКРЫТЬ их нужно было!! Они еще на кого-нибудь нападут... Придурки, бешеные какие...В Петербурге трое...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    После ракетного удара эта зараза разлетится по всей округе и не только. Получим такие эпидемии, что мало не покажется.Шойгу: на Украине...
  • лина любимцева
    Да... такое может случиться с любым человеком и в любое время... ХРАНИ НАС ГОСПОДЬ!!В Театре Моссовет...

«Шерлок Холмс» Василий Ливанов высказался о возвращении Чулпан Хаматовой

«Шерлок Холмс» Василий Ливанов высказался о возвращении Чулпан Хаматовой

88-летний народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный всем по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова, в беседе с сайтом aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх