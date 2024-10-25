В Якутии полицейские изъяли из незаконного оборота природное золото стоимостью более 14,5 млн рублей

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району и сотрудниками регионального УФСБ России задержали пять человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии