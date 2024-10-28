На прошлой неделе в Свердловской области родились 653 ребенка

На прошлой неделе в Свердловской области родилось 653 ребенка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава региона, на свет появилось 328 мальчиков и 325 девочек, в том числе четыре пары близнецов.
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