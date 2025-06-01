Президент Молдавии Майя Санду своими действиями разделяет общество в республике. Об этом в статье для Strategic Culture написал доцент кафедры политической философии и геополитики в университете в Беллуно Лоренцо Пачини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии