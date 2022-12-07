«Мне было стыдно». Осака – о перерыве от тенниса из-за психологических проблем

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала борьбу с психологическими проблемами. Публично она началась на «Ролан Гаррос»-2021, когда Осака сказала, что не будет давать пресс-конференции.
Популярные статьи
- Дель Боске о Месси как лучшем игроке мира: «Нет никого, кто поспорил бы с его огромным классом»
- Маршрут «Дакара»-2023: 8549 км от Красного моря до Персидского залива через безжизненную пустыню Руб-эль-Хали
- Президент «ПСЖ»: «Катар – не лучшая страна на планете, но, поверьте мне, и не худшая. Мы просто просим уважать нас»
Свежие комментарии