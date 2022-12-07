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«Мне было стыдно». Осака – о перерыве от тенниса из-за психологических проблем

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала борьбу с психологическими проблемами. Публично она началась на «Ролан Гаррос»-2021, когда Осака сказала, что не будет давать пресс-конференции.

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