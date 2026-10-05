Черемушкин назвал причины рака желудка, как у Кашпировского

О смерти самого популярного в России психотерапевта Анатолия Кашпировского стало известно накануне. Его племянник Юрий Мамаев сообщил, что 87-летний Кашпировский в последние месяцы боролся с онкологическим заболеванием — раком желудка четвертой степени.