На пересечении улицы Амундсена и ЕКАД появится транспортная развязка. Глава Екатеринбурга утвердил проекты планировки и межевания территории под её строительство.
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На пересечении улицы Амундсена и ЕКАД появится транспортная развязка. Глава Екатеринбурга утвердил проекты планировки и межевания территории под её строительство.
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