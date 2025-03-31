Священник РПЦ рассказал о пророчестве старца, предсказавшего судьбу Кремля

Издание «Новосвят» опубликовало интервью с настоятелем храма Святого Николая Чудотворца в городе Ярославле, отцом Дмитрием Ивановым, в котором он поделился редкими сведениями о пророчестве, касающемся судьбы Кремля .
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