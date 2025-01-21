Погибли муж и жена. В полиции озвучили подробности жуткого ДТП в Приморье

В Кировском районе Приморья в результате жуткого ДТП, произошедшего 19 января, погибли муж и жена. Этой и другими деталями смертельной автоаварии поделились в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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