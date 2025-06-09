❗️В Бахчисарае в ДТП пострадали два подростка Водитель автомобиля Toyota Auris ехал по улице Селимова и на перекрёстке не уступил дорогу мопеду, которым управлял подросток 2009 года рождения.
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❗️В Бахчисарае в ДТП пострадали два подростка Водитель автомобиля Toyota Auris ехал по улице Селимова и на перекрёстке не уступил дорогу мопеду, которым управлял подросток 2009 года рождения.