Последствия налёта украинских БПЛА в ЛНР. Перебои со светом привели к исчезновению воды: что известно к вечеру 9 октября

Ночью Луганск пережил один из мощнейших налётов украинских БПЛА за последние месяцы — рои украинских дронов кружили над городом больше двух часов, луганчане слышали около 10 мощных взрывов и видели, как минимум два очага возгорания в разных районах города.
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