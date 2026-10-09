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Последствия налёта украинских БПЛА в ЛНР. Перебои со светом привели к исчезновению воды: что известно к вечеру 9 октября

Последствия налёта украинских БПЛА в ЛНР. Перебои со светом привели к исчезновению воды: что известно к вечеру 9 октября

Ночью Луганск пережил один из мощнейших налётов украинских БПЛА за последние месяцы — рои украинских дронов кружили над городом больше двух часов, луганчане слышали около 10 мощных взрывов и видели, как минимум два очага возгорания в разных районах города.

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