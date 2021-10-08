Что мне помогло стартовать в собственном бизнесе в декрете?

Часто встречаю на просторах Сети истории о том, как страдают дамы в декрете от недостатка денег. Заработной платы нет, выплата за беременность/роды единоразовая, а кушать хочется постоянно, к тому же расходы на вещи к рождению ребёнка - не шутки.