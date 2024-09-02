Иванов: испытания российских двигателей для самолетов займет не меньше двух лет

Испытания отечественных двигателей для самолетов МС-21 и SJ займут не меньше пары лет, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью для «АиФ».
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