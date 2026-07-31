«Он у них плох»: Роза Сябитова припечатала русских кавалеров

Главная сваха страны редко дает комплименты мужчинам, и этот случай не стал исключением. Роза Сябитова заявила, что чувство юмора у российских кавалеров «хромает на обе ноги» — и объяснила, почему женщины вынуждены шутить за двоих.
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