Eight states are separately suing OpenAI, alleging its ChatGPT endangers children, deceives parents and violates state consumer protection laws.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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