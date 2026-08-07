Почему беспомощность Пентагона стала главной правозащитной проблемой Запада? Каким образом информационная война против России пыталась подменить собой защиту прав человека? В чём заключается двойной стандарт правозащиты, когда «освобождение» Ирака и удары по Каспию прикрываются правами человека? И почему санкции, убивающие мировую энерге.
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