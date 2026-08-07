Поче­му бес­по­мощ­ность Пен­та­го­на ста­ла глав­ной пра­во­за­щит­ной про­бле­мой Запа­да? Каким обра­зом инфор­ма­ци­он­ная вой­на про­тив Рос­сии пыта­лась под­ме­нить собой защи­ту прав чело­ве­ка? В чём заклю­ча­ет­ся двой­ной стан­дарт пра­во­за­щи­ты, когда «осво­бож­де­ние» Ира­ка и уда­ры по Кас­пию при­кры­ва­ют­ся пра­ва­ми чело­ве­ка? И поче­му санк­ции, уби­ва­ю­щие миро­вую энер­ге­.