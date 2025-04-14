Деградация вечной мерзлоты на Шпицбергене начнется в ближайшие десятилетия

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института совместно с «Арктикуголь» возобновили прерванные более 30 лет назад наблюдения за состоянием мерзлых грунтов в районе российских поселков Баренцбург и Пирамида на Шпицбергене.
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