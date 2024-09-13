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Демографическая катастрофа. Люди массово отказываются от украинского паспорта

Демографическая катастрофа. Люди массово отказываются от украинского паспорта

Сотни тысяч человек подали заявления на отказ от гражданства Украины.Граждане Украины массово отказываются от украинского паспорта – в посольствах западных стран находятся сотни тысяч заявлений.

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