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На севере Свердловской области произошло сильное землетрясение

На севере Свердловской области произошло сильное землетрясение

Международная система мониторинга зафиксировала подземные толчки на севере Свердловской области.На севере Среднего Урала 28 июня произошло сильное землетрясение.

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