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Рассуждения о необходимости пляжных сейфов (бизнес идея)

Рассуждения о необходимости пляжных сейфов (бизнес идея)

Летний отдых на пляже – заветная мечта отпускников. Что может быть лучше естественного загара, расслабляющего покачивания на волнах, легкого бриза? Дополнительных эмоций добавят заплывы с друзьями, веселые игры с детьми, общее умиротворение.

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