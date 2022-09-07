Рассуждения о необходимости пляжных сейфов (бизнес идея)

Летний отдых на пляже – заветная мечта отпускников. Что может быть лучше естественного загара, расслабляющего покачивания на волнах, легкого бриза? Дополнительных эмоций добавят заплывы с друзьями, веселые игры с детьми, общее умиротворение.
Летний отдых на пляже – заветная мечта отпускников. Что может быть лучше естественного загара, расслабляющего покачивания на волнах, легкого бриза? Дополнительных эмоций добавят заплывы с друзьями, веселые игры с детьми, общее умиротворение.
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