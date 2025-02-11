На Заднепровском рынке появятся места для продажи рассады

Гендиректор Заднепровского рынка рассказал о проделанной работе. 10 февраля в ходе общегородской планерки стало известно, что на территории Заднепровского рынка заканчивается обустройство мест для сезонной (весенней) торговли.
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