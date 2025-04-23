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Суд в Петербурге огласит приговор Шляфману по делу об убийстве Игоря Талькова

Суд в Петербурге огласит приговор Шляфману по делу об убийстве Игоря Талькова

Сегодня в Санкт-Петербурге суд вынесет приговор Валерию Шляфману. Продюсер обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова и покушении на Игоря Малахова в ходе конфликта на концерте в 1991 году в спортивном дворце «Юбилейный».

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