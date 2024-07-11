Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Парка Горького

Парк Горького станет еще более популярным — мэр В парке Горького в Москве появятся разнофункциональные павильоны в рамках проекта благоустройства Пушкинской набережной, который будет завершен до конца 2024 года.
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