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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Исследования показали, что картофель не так вреден, как считалось

Учёные считают, что картофель нельзя полноценно заменить зерновыми продуктами. Исследования показали, что картофель не так вреден, как считалось Исследователи из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна выяснили, что отказ от картофеля и других крахмалистых овощей может привести к дефициту калия, витаминов В и С.

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