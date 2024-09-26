Учёные считают, что картофель нельзя полноценно заменить зерновыми продуктами. Исследования показали, что картофель не так вреден, как считалось Исследователи из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна выяснили, что отказ от картофеля и других крахмалистых овощей может привести к дефициту калия, витаминов В и С.
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